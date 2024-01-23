عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يتراجع: سكان مستوطنات غلاف غزة لن يعودوا لمنازلهم قبل شهر يوليو

أرشيفية
أرشيفية

قررت الأجهزة الأمنية في إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، عدم إعادة مستوطني غلاف غزة إلى منازلهم حتى شهر يوليو، وذلك بعد رفض السكان وعملية إعادة تقييم.

وقالت القناة 13 العبرية إن جيش الاحتلال قرر أن سكان غلاف غزة على بعد 0-7 كم من الحدود لن تتم إعادتهم حتى شهر يوليو على الأقل.

يأتي ذلك بعدما تردد أن سلطات الاحتلال الأمنية بدأت الاستعدادات لإعادة المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة إلى منازلهم، وبعد أن أحدث ذلك عاصفة وأدى إلى معارضة العديد من المستوطنين.

كما جاء تغيير الاتجاه بعد محادثة متوترة جرت اليوم، ضمن جلسة مناقشة مجلس الوزراء للحرب على الحدود الشمالية، والتي قدم فيها رؤساء المستوطنات في المنطقة بيانات لأعضاء مجلس الوزراء أنه دون اتخاذ قرار على حد سواء في الشمال والجنوب هناك خطر حقيقي لاستمرار الاستيطان على الحدود.

ومن بين أمور أخرى، عرض رؤساء المستوطنات بيانات تشير إلى أن نحو 60% فقط من سكان الشمال يخططون للعودة إلى منازلهم عند انتهاء الحرب، إذا استمرت على حالها الحالي.

الأجهزة الأمنية في إسرائيل إعادة مستوطنين غلاف غزة جيش الاحتلال غلاف غزة الحرب على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت.. فيديو

شقيق العامري فاروق ينفي خبر وفاته

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

ترشيحاتنا

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

وزير الخارجية الفلسطيني: العدوان على غزة أسقط آلاف الضحايا

متحدث الرئاسة: موقف مصر من القضية الفلسطينية واضح ولا يحتاج لشرح

بمجلس الأمن.. إسرائيل تحدد شروط وقف إطلاق النار في غزة

جوتيريش: أجدد الدعوة لوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم لزواره إصدار وسطية الإسلام بـ 11 لغة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة نجلة| حسن يوسف يكشف حقيقة إعتزالة الفن.. هل يظهر برمضان 2024؟

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

روبوت دردشة يتسبب في أزمة كبيرة لشركته.. ماذا فعل؟

خطين في وشي.. صور ريهام سعيد قبل وبعد التجميل تصدم المتابعين

فيديو

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الناس تعبانة.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريح بشأن أعماله القادمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ