الاحتلال يتراجع: سكان مستوطنات غلاف غزة لن يعودوا لمنازلهم قبل شهر يوليو

قررت الأجهزة الأمنية في إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، عدم إعادة مستوطني غلاف غزة إلى منازلهم حتى شهر يوليو، وذلك بعد رفض السكان وعملية إعادة تقييم.

وقالت القناة 13 العبرية إن جيش الاحتلال قرر أن سكان غلاف غزة على بعد 0-7 كم من الحدود لن تتم إعادتهم حتى شهر يوليو على الأقل.

يأتي ذلك بعدما تردد أن سلطات الاحتلال الأمنية بدأت الاستعدادات لإعادة المستوطنين الذين تم إجلاؤهم من غلاف غزة إلى منازلهم، وبعد أن أحدث ذلك عاصفة وأدى إلى معارضة العديد من المستوطنين.

كما جاء تغيير الاتجاه بعد محادثة متوترة جرت اليوم، ضمن جلسة مناقشة مجلس الوزراء للحرب على الحدود الشمالية، والتي قدم فيها رؤساء المستوطنات في المنطقة بيانات لأعضاء مجلس الوزراء أنه دون اتخاذ قرار على حد سواء في الشمال والجنوب هناك خطر حقيقي لاستمرار الاستيطان على الحدود.

ومن بين أمور أخرى، عرض رؤساء المستوطنات بيانات تشير إلى أن نحو 60% فقط من سكان الشمال يخططون للعودة إلى منازلهم عند انتهاء الحرب، إذا استمرت على حالها الحالي.