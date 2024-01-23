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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات شديدة لـ نتنياهو داخل إسرائيل بسبب الحرب في غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي جوتليب “الليكود”، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وطالبته بتحمل المسؤولية لما يحدث في إسرائيل.

كما طالبت بمعالجة التوترات المستمرة على الحدود الشمالية، رافضةً قبول الاستهانة في مواجهة الأعداء المحيطين بإسرائيل.

وقالت “لن أقلل من شأن عدوي بعد الآن، هذا لن يحدث، نتنياهو هو رئيس الوزراء، لكنه لا يقرر من حدسه.. قمة الجيش الإسرائيلي تقدم له المراجعات طوال الوقت لغرض المناقشة فقط ”.

وأضافت: "في 7 أكتوبر سمح بإقامة حفل وكان لا بد من تأمينه بطريقة أو بأخرى".

وتابعت "بحكم كونك رئيسا للوزراء فإنك تتحمل مسؤولية ما يحدث في البلد، وهناك فرق بين المسؤولية والشعور بالذنب، أعتقد وأقول إن كل من يشارك في القرارات يجب أن يكون معك أشخاص ليسوا جزءًا من النظام".

إسرائيل عضو الكنيست الإسرائيلي الليكود تالي جوتليب بنيامين نتنياهو تحمل المسؤولية

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