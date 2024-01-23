انتقادات شديدة لـ نتنياهو داخل إسرائيل بسبب الحرب في غزة

هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي جوتليب “الليكود”، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وطالبته بتحمل المسؤولية لما يحدث في إسرائيل.

كما طالبت بمعالجة التوترات المستمرة على الحدود الشمالية، رافضةً قبول الاستهانة في مواجهة الأعداء المحيطين بإسرائيل.

وقالت “لن أقلل من شأن عدوي بعد الآن، هذا لن يحدث، نتنياهو هو رئيس الوزراء، لكنه لا يقرر من حدسه.. قمة الجيش الإسرائيلي تقدم له المراجعات طوال الوقت لغرض المناقشة فقط ”.

وأضافت: "في 7 أكتوبر سمح بإقامة حفل وكان لا بد من تأمينه بطريقة أو بأخرى".

وتابعت "بحكم كونك رئيسا للوزراء فإنك تتحمل مسؤولية ما يحدث في البلد، وهناك فرق بين المسؤولية والشعور بالذنب، أعتقد وأقول إن كل من يشارك في القرارات يجب أن يكون معك أشخاص ليسوا جزءًا من النظام".