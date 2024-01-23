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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح صادم من وزير دفاع إسرائيل بشأن الحرب في غزة .. ماذا قال؟

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال  وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة يجب ألا تنتهي في الوضع الحالي دون القضاء الكامل علي حركة حماس.

أوضح جالانت، أن “وقف الحرب في الجنوب سيثير حزب الله ضدنا في الشمال”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، إن وقف إطلاق النار يتوقف على تسليم حركة حماس الفلسطينية المسؤولين عن 7 أكتوبر والإفراج عن الرهائن.

وأضاف أردان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أن “ الشرق الأوسط يعاني من سرطان وحتى الآن يُعالج بالمسكنات”.

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وتابع قائلا: “المستقبل يظل حالكا حال بقاء حماس في السلطة”.

ولفت مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إلى أن “إيران هي العقل المدبر لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر”، مشيرا إلى أن “ إرهاب إيران سيطول الجميع”.

غزة حماس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل

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