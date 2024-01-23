نتنياهو يعمل على تأسيس حزب يميني جديد في إسرائيل.. ما السبب

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعمل على تأسيس حزب يميني جديد بهدف إبقاء حزب الليكود المحبط في كتلة اليمين وعدم انتقاله إلى كتلة اليسار، وذلك بعد الانهيار في استطلاعات الرأي في إسرائيل.

وبحسب تقرير في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن نتنياهو يبحث عن مرشح لتأسيس حزب على نمط حزب "كولانو" يستجيب للناخبين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يمينيون ولكنهم لا يريدونه على القمة.

في هذه الأثناء، أظهر استطلاع جديد للتفويض نشر على موقع "معاريف" أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يواجه صعوبة في التعافي ويبلغ عدد مقاعده 16 مقعدا فقط.

وبحسب الاستطلاع، لو أجريت الانتخابات اليوم، فإن خريطة توزيع المقاعد ستبدو كما يلي: معسكر الدولة 39، الليكود 16، يش عتيد 13، إسرائيل بيتنا 10، شاس 9، عوتسما يهوديت 9، يهودية التوراة. 6، الجبهة العربية للتغير 5، القائمة العربية الموحدة 5، ميرتس 4، الصهيونية الدينية 4، حزب العمل (1.4%) أقل من نسبة التعطيل.