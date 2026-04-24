ميناء دمياط يستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادرته 17 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء، 26.

وأوضح المركز، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 31349 طنا، شملت: 10700 طن يوريا، و3250 طن علف بنجر، و17399 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 60401 طن، شملت: “6304 طن قمح، 937 طن خشب زان، 8640 طن خردة، 30050 طن ذرة، 2045 طن فول صويا، 3954 طن زيت طعام، 1919 طن حديد، 6552 طن عدس”.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1155 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 23 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1459 حاوية مكافئة.

فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105639 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 26740 طنًا.

كما غادر قطارين اثنين بحمولة إجمالية 2385 طن قمح، متجهان إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6673 حركة.