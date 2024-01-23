بمجلس الأمن.. إسرائيل تحدد شروط وقف إطلاق النار في غزة

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، اليوم الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار يتوقف على تسليم حركة حماس الفلسطينية المسؤولين عن 7 أكتوبر والإفراج عن الرهائن.

وأضاف أردان، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أن “ الشرق الأوسط يعاني من سرطان وحتى الآن يُعالج بالمسكنات”.

وتابع قائلا: “المستقبل سيظل حالكا حال بقاء حماس في السلطة”.

ولفت مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إلى أن “إيران هي العقل المدبر لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر”، مشيرا إلى أن “ إرهاب إيران سيطول الجميع”.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قال اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي مكان في قطاع غزة بمأمن من القصف.

وأضاف المالكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، أن “وقف إطلاق النار لا غنى عنه لحماية المدنيين”، مؤكدا أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يحركه سوى شيء واحد هو البقاء بالحكم على حساب أرواح الفلسطينيين”.

وتابع: “إسرائيل تنكر حقوق الشعب الفلسطيني وما تعرضه هو الإخضاع أو الإبادة”.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أن “نتنياهو يتباهى بمنع استقلال الفلسطينيين ومنع السلام ومواصلة الاحتلال”، لافتا إلى أنه “لا ينبغي لنكبة شعبنا أن تستمر أكثر من ذلك أو تكرر مرة تلو الأخرى”.

وأكد المالكي، أنه “ يجب احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وآن الأوان للاعتراف بدولة فلسطين”.