بخسارة كبيرة في الوزن.. مي نور الشريف تثير الجدل بظهورها| شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة مي نور الشريف على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مي نور الشريف، مرتديه جيب بليسيه باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها، ونسقت معها جاكيت بسيط باللون الاسود أيضا ليبرز جمال أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي نور الشريف، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي نور الشريف، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي نور الشريف