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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

مدرب منتخب مصر
مدرب منتخب مصر

فتح وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق، النار على البرتغالي روي فيتوريا بسبب أداء منتخب مصر في مواجهة الرأس الأخضر الماضية.

احمد حجازي 

وائل جمعة يهاجم مدرب منتخب مصر 

وتعادل المنتخب الوطني مع الرأس الأخضر أمس الأول الإثنين بهدفين لكل منتخب وتأهل للدور التالي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال وائل جمعة في لقاء تليفزيوني عبر قناة "بي إن سبورتس": "اللي بيحصل ده مش معقول بصراحة، لا فيه خطة ولا أي حاجة وفوضى كبيرة في الأداء خاصة على المستوى الدفاعي".

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ماذا قال حجازي بعد مباراة المنتخب؟

وأكمل جمعة، "شوف الهدف الأول بتاع الرأس الأخضر، مافيش منتخب كبير يتمركز كدا ده حتى لو فريق بيلعب في الشارع مش هيقف كدا".

أضاف: "كلام أحمد حجازي بعد مباراة كاب فيردي قطعني كأنه بيقول معندناش مدرب، وده واضح جدًا جدًا".

تأهل منتخب مصر

منتخب مصر يستعد لمواجهة ثاني المجموعة السادسة في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ما مدة غياب حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا؟

وتصدّر حارس مرمى منتخب مصر، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب إصابته في مباراة مصر وكاب فيردي بكأس أمم أفريقيا 2023.

منتخب مصر 

مباراة مصر وكاب فيردي

يذكر أن مباراة مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، انتهت الاثنين الماضي، بالتعادل الإيجابي 2-2 نتيجة مباراة منتخب مصر وكاب فيردي "الرأس الأخضر"، ليتأهل كلا المنتخبين إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.

وغادر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، مباراة مصر وكاب فيردي في الدقائق الأخيرة وبالتحديد الدقيقة 100 وحل بدلا منه محمد أبو جبل في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب، أمام كاب فيردي، مؤكدا في تصريحات رسمية :"محمد الشناوي تعرض لإصابة في الكتف عقب مشاركته في مباراة كاب فيردي في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا".

وعن مدة غياب الشناوي، قال طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا: "سيتم تحديد مدة الغياب بعد إجراء الأشعة خلال الساعات القادمة".

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