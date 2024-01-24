عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن معايير تعيينات خريجي الصيدلة وفنيي الأشعة والأسنان

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن أسس ومعايير تعيينات خريجى كليات الصيدلة عام ٢٠٢١ وفنيين الأشعة والأسنان عام ٢٠٢٢.

وأشارت متى فى بيان صحفى إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من الأهالى بتكليف أبناءهم من خريجى كليات الصيدلة عام ٢٠٢١ فى قنا وسوهاج ، على الرغم من أن محل إقامتهم فى محافظة دمياط، مؤكدة أن هناك تكليفا أيضا لفنيين الأشعة والأسنان عام ٢٠٢٢ فى السويس والإسماعيلية، على الرغم من حاجة محافظة دمياط إلى فنيين أشعة وأسنان.

 

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك استياء شديدا بين خريجى كليات الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان بسبب تكليفهم فى محافظات فى غير محل إقامتهم، مما يكلفهم أموال يتم إنفاقها على وسائل المواصلات للتنقل من محافظة لأخرى، متسائلة لماذا يتم تكليف خريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان من محافظات الوجه البحرى إلى محافظات الوجه القبلى والعكس صحيح ، مما يمثل إرهاق شديد لهم بسبب مشقة السفر من محافظة لاخرى.

وأوضحت أن الحكومة لا توفر أى تسهيلات لخريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان عند تكليفهم فى المحافظات، حيث لا يتوفر لهم مسكن أو راتب مناسب ، متسائلة لماذا يتم تكليف خريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان من القاطنين بمحافظات الوجه البحرى فى محافظات الوجه القبلى والعكس صحيح ، مما يمثل إرهاق شديد لهم بسبب مشقة السفر من محافظة لاخرى.

طلب احاطة وزير الصحة خريجي كليات الصيدلة دمياط الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

العربيات طارت.. سائق الشاحنة دفع صفا كاملا من أعلى الكوبري بالمريوطية.. فيديو

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

إمبراطور الذهب في ورطة.. وبشرى سعيدة للمصريين

ترشيحاتنا

بعد قيل الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة

مسؤول إسرائيلي: تقارير التقدم في المفاوضات مع حماس "غير صحيحة"

رويترز تكشف اقتراب إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار

فيلم أكشن.. حادث خطير في محور المريوطية يتصدر التريند |القصة الكاملة

قرار عاجل ضد المتهمة بتصوير فيديوهات كتائب حلوان

أوامر إسرائيلية بالإخلاء.. الأمم المتحدة تكشف حجم المناطق المتضررة في خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

وائل جمعة يفتح النار على «فيتوريا»: معندناش مدرب

فيديو

أصلي لهما.. تعليق ناري من ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضى وياسمين عبدالعزيز

"توقف قلبه" ثم عاد للحياة وفاز بسيارة ودولارات..الرجل الأكثر حظًا| فيديو

مي سليم تكشف لـ «صدى البلد» سبب توقف تصوير مسلسل «روج أسود» |فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ