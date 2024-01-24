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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي حوثي يتوعد برد قاس مستمر على أمريكا وإسرائيل.. وشرط وحيد لوقف الهجمات

وقوف الحوثي لأمريكا
وقوف الحوثي لأمريكا وإسرائيل مستمر

أكد مسئول حوثي استمرار الجماعة في مواجهة أي قوة وعلى استمرار استهداف إسرائيل بشكل قاسي بوقف السفن الإسرائيلية أو الداعمة لها من أي بلد حتى يتوقف العدوان على غزة.


ونقلت بلومبرج عن محمد البخيتي القيادي في أنصار الله الحوثيين تأكيده على استمرار هجمات الجماعة التي لها سيطرة على جزء من الجيش اليمني، بحريا طالما الحرب على غزة قائمة والعدوان الإسرائيلي مستمر دون هوادة، رابطا وقف الاستهدافات بوقف الحرب الإبادية على القطاع.  


نفذ الجيش الأمريكي غارتين أخريين في اليمن، قالوا إنهما دمرا صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون كانا يستهدفان مواقع في البحر الأحمر. 


نشرت القيادة المركزية الأمريكية (Centcom) على موقع X أن "القوات الأمريكية حددت الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".


كما نفذت الولايات المتحدة ضربات في العراق ضد أهداف مرتبطة بفصائل مسلحة تدعمها إيران.


أفادت وكالة أسوشيتد برس أن ثلاثة منشآت في العراق تعرضت للقصف من قبل الجيش الأمريكي.


وقال وزير الدفاع لويد أوستن إن الضربات جاءت ردا على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على القوات الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأيام القليلة الماضية. وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة أسوشييتد برس إن الضربات الأمريكية أصابت منشآت للميليشيات في جرف الصخر جنوب بغداد والقائم وموقع آخر لم يذكر اسمه في غرب العراق.

 

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