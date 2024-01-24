عقاب خان يونس.. 8 إصابات خطيرة في هجوم لجيش الاحتلال على مدرسة إيواء

أصيب ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بجروح خطيرة بعد أن استهدفت القوات الإسرائيلية مدرسة في خان يونس كانت تؤوي مئات النازحين الفلسطينيين، حسبما أفادت صحف دولية.

ذكر صحفيون في توصيفهم للحادثة :"عرفنا من المسعفين أنه من الصعب نقل المصابين من داخل مدرسة الإيواء بخان يونس إلى مستشفى ناصر... رغم أن المسافة كانت قصيرة جدًا".

وتابع :"حالت شدة القصف الصهيوني دون وصول سيارات الإسعاف والمسعفين إلى المدرسة... وهذا ما نشهده منذ الساعات الأولى من صباح اليوم".

وينتقم الاحتلال من المدنيين في غزة بحصارهم ومنع كل سبل الحياة عنهم وكذلك منع مداواة الجرحى الذين أصيبوا بنيرانهم، في استمرار للإبادة الجماعية والعقاب المستمرة لأهالي خان يونس من قبل الاحتلال الذي ذاق فيها مرارة الهزيمة من المقاومين.