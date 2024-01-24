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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف عبري يضرب أحلام نتنياهو في غزة.. لن يحقق شيئا

نتنياهو
نتنياهو


مجددا، كشفت صحيفة عبرية عن الصعوبة البالغة وعدم واقعية فرضية الاحتلال في تحقيق هدفين من أهدافه خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن هدفا الحرب المتمثلان في القضاء على حماس واستعادة الأسرى يتناقضان مع بعضهما ومن الصعب تحقيقهما في نفس الوقت.
وذكرت أنه يجب على الحكومة أن تقول بوضوح للجمهور الإسرائيلي ما هو الهدف من الحرب وكيف تنوي تحقيقه وإلا فإنها ستفقد شرعية الحرب.
ياتي ذلك فيما اعتبر جنرال إسرائيلي أن ما حدث لجنود الاحتلال الصهيوني من مقتلة كبيرة ليس إلا فاجعة كما حصل في ٧ أكتوبر.

قال جنرال إسرائيلي سابق، الثلاثاء، إن مقتل 24 جنديا في يوم واحد يعد موجة أخرى من زلزال 7 أكتوبر، في إشارة إلى اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى".
ونقلت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية،  الثلاثاء، عن الجنرال أهارون زئيفي فركاش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" الأسبق، أن العملية التي سقط فيها 24 جنديا تعد "أحد توابع زلزال السابع من أكتوبر الماضي
وأوضح الجنرال زئيفي فركاش، وهو أحد أعضاء فريق التحقيق التابع للجيش الإسرائيلي في أحداث "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، أن "مقتل 24 جنديا يعد حلقة من حلقات زلزال عملية حماس".
وكان رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الجيش سيحقق في واقعة مقتل 24 جنديا إسرائيليا ويستفيد من الحادث.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي يدركون الآن أن أنفاق حماس أكثر تعقيدا مما يعتقدون وأنه لن ينجح في تدميرها وبالتالي يضع ذلك أحلام نتنياهو في غزة المحاصرة إسرائيليا في مقتل.

 

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