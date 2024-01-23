القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تنفذ غارة ضد جماعة الشباب بالصومال

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا عن تنفيذ غارة ضد جماعة الشباب الإرهابية بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وليست هذه المرة الأولى التي تشن فيها الطائرات الأمريكية ضربات بالصومال حيث سبق خلال السنوات الماضية استهداف عناصر قالت عنها واشنطن انها ارهابية.

من جانبه، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحدث عن وصول بلاده إلى البحر الأحمر بوسائل غير سلمية وهذا مؤشر سيئ.

وقال الرئيس الصومالي في تصريحات له اليوم، على هامش زيارته لقطر: كون إثيوبيا دولة مغلقة ليس مبررا لما جرى وتوقيع مذكرة تفاهم مع أقليم أرض الصومال فهدفها هو السيطرة على الأرض.

واضاف الرئيس الصومالي : أنا واثق بأن الاتحاد الإفريقي سيقف إلى جانب الصومال.

وأتم الرئيس الصومالي تصريحاته: أنا متأكد أن قضية سد النهضة ستحسم بالتفاوض.

كانت وكالة الأنباء القطرية "قنا " ذكرت ان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر استقبل صباح اليوم، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة زيارته للبلاد لحضور حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من الطلبة المرشحين بكلية محمد بن عبدالله العطية الجوية.

وخلال الجلسة؛ بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يشار الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد استقبل بقصر الاتحادية "حسن شيخ محمود" رئيس جمهورية الصومال ، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.