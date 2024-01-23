القسام تواصل ضرباتها.. الاحتلال يجبر أهالي غزة على حركة نزوح جديدة

أكدت تقارير إخبارية فلسطينية أن هناك حركة نزوح كبيرة في محافظة خان يونس في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي الوحشي لمواقع متفرقة بالمحافظة، فيما يبدو انتقامًا للاحتلال من عملية أمس التي نفذتها المقاومة الفلسطينية وقتلت فيها 24 جنديًا إسرائيليا على الأقل.

وقامت مدفعية قوات الاحتلال بقصف خيام النازحين في منطقة المواصي جنوب غرب قطاع غزة ما أدى لسقوط شهداء.

وواصل الاحتلال إطلاق النار على الطرق المؤدية إلى شارع الرشيد من خان يونس ما يهدد النازحين.

من جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مستشفى الأمل استقبل منذ الصباح شهيدا و12 إصابة بين المتوسطة والخطيرة.

وردت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، على عمليات العدو بالإعلان عن استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.