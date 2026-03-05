قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يفوز على حرس الحدود بثلاثية في الدوري الممتاز
الرئيس السيسي من إفطار الأكاديمية العسكرية: بناء الإنسان الركيزة الأساسية لأي نهضة حقيقية في مصر
وزير السياحة : مصر بعيدة جغرافيًا عن أماكن التوتر في المنطقة .. وتتمتع بالاستقرار
المقاولون العرب يقلص الفارق أمام الأهلي بهدف مقابل اثنين
احترام كبير .. الرئيس السيسي: محدش من الدارسين بالأكاديمية العسكرية سمع لفظ غير لائق
الاختيار بتجرد وشفافية.. الرئيس السيسي: كان مهم نعمل تجربة أخرى للاهتمام بالإنسان من خلال الأكاديمية العسكرية
اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد بدعوة من السعودية
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة ويسجل هدفين متتاليين في مرمى البنك الأهلي بالدوري
ماكرون: ينبغي على إسرائيل أن تمتنع عن أي تدخل بري أو عملية عسكرية بالأراضي اللبنانية
رسميًا.. وليد الركراكي يعلن رحيله عن تدريب منتخب المغرب
مصطفى بكري: النفط يرتفع إلى 82 دولارا بسبب الحرب على إيران.. ومصر تتكاتف لحماية نفسها
أستاذ جيولوجيا : منطقة الشرق الأوسط قلب منظومة الطاقة في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"مستقبل وطن" يختتم مبادرات رمضان بـ"جبر الخواطر"

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب مستقبل وطن عن ختام سلسلة مبادراته الخيرية خلال شهر رمضان 2026 بإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان “جبر الخواطر”، والتي تأتي تتويجًا لجهود الحزب المجتمعية طوال الشهر الكريم، في إطار حرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

وتهدف مبادرة “جبر الخواطر” إلى تنظيم زيارات ميدانية تجوب مختلف محافظات الجمهورية، تستهدف تحقيق أحلام الأيتام والمسنين ورسم البسمة على وجوههم، من خلال تنظيم موائد إفطار داخل دور رعاية الأيتام والمسنين بحضور قيادات وكوادر الحزب، إلى جانب عقد لقاءات إنسانية معهم لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، والعمل على تلبية احتياجاتهم والمساهمة في تطوير دور الرعاية ورفع كفاءتها.

وكان الحزب قد أطلق مع بداية شهر رمضان حزمة واسعة من المبادرات المجتمعية التي تعكس توجهه نحو تعزيز دوره الخدمي، من بينها مبادرات “بركة رمضان” و“إفطار مسافر” و“في ضهر الشقيانين”و“مبادرة الخير”، والتي استهدفت تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

وشهدت تلك المبادرات تفاعلًا واسعًا من المواطنين، حيث تضمنت مبادرة الخير توزيع نحو مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، اعتمادًا على قاعدة بيانات واسعة ودقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما جابت مبادرة “إفطار مسافر” مختلف محطات القطارات على مستوى الجمهورية لتوزيع وجبات الإفطار على المسافرين وقت أذان المغرب.

كما نظمت كوادر الحزب الشبابية من خلال مبادرة “في ضهر الشقيانين” جولات ميدانية للقاء العاملين في نهار رمضان من أصحاب المهن المختلفة، وتقديم الدعم لهم تقديرًا لجهودهم.

وشهدت مبادرة “برنامج بركة رمضان”، التي قدمها الفنان سامح حسين، تفاعلًا واسعًا، حيث استهدفت دعم عدد كبير من الأسر متوسطة الدخل والأولى بالرعاية، من خلال تقديم مساعدات متنوعة شملت علاج المرضى، وتنظيم أكثر من 150 رحلة عمرة، وتجهيز العرائس، وسداد ديون الغارمين، وتوفير فرص عمل، إلى جانب فتح باب تلقي طلبات المساعدة عبر الصفحة الرسمية للحزب، ما أسفر عن دعم 60 حالة إنسانية إضافية.

وحظي البرنامج بمتابعة جماهيرية كبيرة عبر قناتي DMC وقناة الحياة، إلى جانب التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للحزب، حيث تصدر الترند على منصة X لمدة 10 أيام متتالية.

حزب مستقبل وطن شهر رمضان 2026 العرائس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

طيران الامارات

بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

ترشيحاتنا

ملتقى الفكر الإسلامي

أستاذ بالأزهر يكشف مظاهر التجليات الإلهية في شهر رمضان.. صور

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بكلية العلوم الإسلامية للوافدين

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر للوافدين

علي جمعة

علي جمعة: السوشيال ميديا ليست منصات للتواصل بل هي بداية عصر جديد ونقطة فارقة

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد