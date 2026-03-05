"مستقبل وطن" يختتم مبادرات رمضان بـ"جبر الخواطر"

أعلن حزب مستقبل وطن عن ختام سلسلة مبادراته الخيرية خلال شهر رمضان 2026 بإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان “جبر الخواطر”، والتي تأتي تتويجًا لجهود الحزب المجتمعية طوال الشهر الكريم، في إطار حرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.

وتهدف مبادرة “جبر الخواطر” إلى تنظيم زيارات ميدانية تجوب مختلف محافظات الجمهورية، تستهدف تحقيق أحلام الأيتام والمسنين ورسم البسمة على وجوههم، من خلال تنظيم موائد إفطار داخل دور رعاية الأيتام والمسنين بحضور قيادات وكوادر الحزب، إلى جانب عقد لقاءات إنسانية معهم لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، والعمل على تلبية احتياجاتهم والمساهمة في تطوير دور الرعاية ورفع كفاءتها.

وكان الحزب قد أطلق مع بداية شهر رمضان حزمة واسعة من المبادرات المجتمعية التي تعكس توجهه نحو تعزيز دوره الخدمي، من بينها مبادرات “بركة رمضان” و“إفطار مسافر” و“في ضهر الشقيانين”و“مبادرة الخير”، والتي استهدفت تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.

وشهدت تلك المبادرات تفاعلًا واسعًا من المواطنين، حيث تضمنت مبادرة الخير توزيع نحو مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، اعتمادًا على قاعدة بيانات واسعة ودقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. كما جابت مبادرة “إفطار مسافر” مختلف محطات القطارات على مستوى الجمهورية لتوزيع وجبات الإفطار على المسافرين وقت أذان المغرب.

كما نظمت كوادر الحزب الشبابية من خلال مبادرة “في ضهر الشقيانين” جولات ميدانية للقاء العاملين في نهار رمضان من أصحاب المهن المختلفة، وتقديم الدعم لهم تقديرًا لجهودهم.

وشهدت مبادرة “برنامج بركة رمضان”، التي قدمها الفنان سامح حسين، تفاعلًا واسعًا، حيث استهدفت دعم عدد كبير من الأسر متوسطة الدخل والأولى بالرعاية، من خلال تقديم مساعدات متنوعة شملت علاج المرضى، وتنظيم أكثر من 150 رحلة عمرة، وتجهيز العرائس، وسداد ديون الغارمين، وتوفير فرص عمل، إلى جانب فتح باب تلقي طلبات المساعدة عبر الصفحة الرسمية للحزب، ما أسفر عن دعم 60 حالة إنسانية إضافية.

وحظي البرنامج بمتابعة جماهيرية كبيرة عبر قناتي DMC وقناة الحياة، إلى جانب التفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للحزب، حيث تصدر الترند على منصة X لمدة 10 أيام متتالية.