رئيس وزراء بريطانيا للحوثيين: لا نسعى لحرب معكم لكن أوقفوا هجماتكم

وجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رسالة إلى الحوثيين أكد فيها عدم رغبة بلاده في خوض حرب معهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وقال سوناك إن بريطانيا لا تسعى إلى مواجهة مع الحوثيين، طالبا من الحوثيين وقف هجماتهم غير القانونية وغير المقبولة في البحر الأحمر.



وأكد سوناك أنه يجب على إيران وقف دعم الحوثيين بالمعلومات والأسلحة وأن تستخدم تأثيرها لوقف الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر.



ويقول الحوثيون إنهم لا يستهدفون إلا السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ولا يهدفون على الإطلاق لتهديد الملاحة البحرية.



ويشترط الحوثيون شرطا لوقف هجماتهم على السفن المتجهة للاحتلال بأن توقف تل أبيب حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.



في هذا الإطار، أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغًا عن نشاط طيران مسير على بعد 46 ميلا بحريا جنوبي ميناء المخا اليمني.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تصريحات المتحدث باسم جماعة الحوثي، والتي أكد فيها أن الهجمات الأمريكية بريطانية التي وقعت أمس لن تمر مرور الكرام، وسيكون لها رد وعقاب قاس.

وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مجموعة من الغارات على اليمن، انتقامًا على عرقلتها للسفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل بشكل ما أو القادمة منها أو المتوجهة إليها.