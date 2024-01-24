مخدرات وسلاح.. حملات أمنية مكبرة على البؤر الإجرامية بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزىومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذالأحكام.





قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائرأقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان





ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5,500 كيلوجرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").





ضبط عدد (3) قطع أسلحة نارية.. عبارة عن (طبنجة- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

تنفيذ عدد (786) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط





ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو–

7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين ( لـ3 منهم معلومات جنائية).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.