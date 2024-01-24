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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات مثيرة لنتنياهو عن "أمل البشرية".. ومسئول دولي يهدد إسرائيل بعواقب وخيمة

نتنياهو
نتنياهو

زعم رئيس الوزارء الصهيوني بنيامين نتنياهو في تصريح مثير له قبل قليل أن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها اسرائيل ضد الفلسطينيين لها هدف عالمي، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وفي تصريح مثير زعم نتنياهو أن حربه لها بعد دولي، لذلك فهو لن يوقف الحرب حتى يقضي على المقاومة التي يسميها بالإرهابية.

وذكر نتنياهو أنه لن يخضع للإرهاب وأنه يجب أن ينتصر حتى يعطي الأمل للبشرية بالقضاء على الإرهابيين.

وأمس قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغ وزراء حكومته، أن المرحلة الثالثة من الحرب على غزة “ستستغرق ستة أشهر”.

وأضافت الهيئة أن “نتنياهو أوضح أن الأمر سيستغرق ستة أشهر حتى ينهي الجيش المرحلة الثالثة من الحرب التي بدأت بالفعل في شمال قطاع غزة”.

ونقلت عن نتنياهو قوله للوزراء في اجتماع، أمس: “كما قلنا مسبقا، إن الجزء الجوي سيستمر ثلاثة أسابيع وهكذا كان، وكما قلنا أن الجزء الثاني من المناورة الضخمة سيستمر ثلاثة أشهر وهكذا كان، وهكذا نقول إن الجزء الثالث من “تثبيت السيطرة والتطهير” سيستمر ستة أشهر” وفق تعبيراته.

وقالت هيئة البث: “قام الجيش بتخفيض عدد الجنود في غزة، من خلال تسريح جنود احتياط وإخراج الجنود بشكل منتظم للتجديد والاستعداد للقتال بشكل مركز”.

وأضافت: “أما المرحلة الثالثة فمن المتوقع أن تشمل إنهاء المناورات البرية، وتخفيض القوات، وتسريح جنود الاحتياط، والانتقال إلى الغارات المستهدفة”.

يأتي ذلك فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول في الأمم المتحدة إدانته ووعيده لكيان الاحتلال بأن يقوده مايقوم به لإدانة دولية أكبر.

واعتبر المسئول أن تدمير إسرائيل منازل حدودية فلسطينية قد يعد جريمة حرب لأنها لا تشكل تهديدا لها على الإطلاق.

ونقلت نيويورك تايمز عن المسؤول الأممي قوله إن إسرائيل باعتبارها قوة محتلة ملزمة بعدم المشاركة في التدمير العشوائي للممتلكات.

رئيس الوزارء الصهيوني بنيامين نتنياهو تصريح مثير

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