عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تأجيلها مرتين.. سبب زيارة الرئيس الإيراني اليوم لتركيا.. للأمر علاقة بغزة

رئيسي وأردوغان في
رئيسي وأردوغان في لقاء سابق

 يصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت صحف دولية.

وكشفت صحف عدة سبب زيارة رئيسي إلى تركيا، وذكرت أنها لإجراء محادثات تأجلت مرتين بهدف تسوية الخلافات السابقة ومحاولة منع تمدد أثر القتال بين إسرائيل وحماس إلى جبهات أخرى بشكل أكبر، ووقف الحرب العدوانية والإبادة الجماعية للفلسطينيين.

 

وذكرت  الصحف أن الوتيرة السريعة للتصعيد في الشرق الأوسط أجبر رئيسي على تأجيل زيارته لأنقرة مرتين. 

وفي أوائل يناير، تم إلغاء المحادثات التي كانت مقررة سلفًا في أنقرة بعدما أدى انفجاران مزدوجان أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما إلى مقتل 89 شخصا عند ضريح الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الذي اغتالته أمريكا بمسيرة في العراق.

 

والغيت رحلة كان رئيسي يعتزم القيام بها في نوفمبر بسبب تضارب جداول الدبلوماسيين المشاركين في المشاورات بشأن حرب غزة .

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية الرسمية إن رئيسي سيترأس "وفدا سياسيا واقتصاديا رفيع المستوى" في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ انتخابه في عام 2021.

بينما ذكرت الرئاسة التركية إن الزعيمين سيحضران مؤتمرا صحفيا بعد إجراء محادثات ورئاسة اجتماع لكبار وزرائهما خلال الزيارة التي تستغرق يوما واحدا.

ويعتقد المحللون أن حرب غزة أجبرت الرئيسين على البحث عن نهج مشترك تجاه الشرق الأوسط وتأجيل النزاعات الإقليمية. 

وقال حقي أويجور مدير مركز اسطنبول للدراسات الإيرانية :إن “العلاقات بين تركيا وإيران كانت دائما معقدة ومتعددة الأبعاد حيث كانت تركيا قادرة دائمًا على إدارة الأمر وإيجاد حل وسط بطريقة أو بأخرى وأعتقد أن شيئا مماثلا سيحدث الآن".

 

وقال أراش عزيزي ، الأستاذ في جامعة كليمسون في ولاية كارولينا الجنوبية: "من الممكن أن يعلن رئيسي وأردوغان بعض الإجراءات الرمزية بشأن فلسطين خارج الاجتماع لكنني أعتقد أن تركيزهم سيكون في الغالب على كيفية احتواء الصراع والتأكد من عدم توسعه، وهو أمر تريده أنقرة وطهران".

اهم الاخبار الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل وحماس الإبادة الجماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

داخل كمبوند.. القبض على أكبر شبكة دعارة أجنبية في مصر

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

تجار الدولار في ورطة .. بشرى سعيدة للمصريين

أسعار الذهب في مصر اليوم .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

تصريحات مثيرة لنتنياهو عن "أمل البشرية".. ومسئول دولي يهدد إسرائيل بعواقب وخيمة

حماس تستنكر تصريحات «كيربي».. ومعارك ضارية في خان يونس| فيديو

عقاب خان يونس.. 8 إصابات خطيرة في هجوم لجيش الاحتلال على مدرسة إيواء

يتجاوز كل ما سبق.. «أوتشا»: عدد شهداء الضفة خطير.. الأكبر منذ عام 2005

الاحتلال يقصفنا من كل مكان.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من كارثة في غزة

اعتراف عبري يضرب أحلام نتنياهو في غزة.. لن يحقق شيئا

رويترز تكشف اقتراب إسرائيل وحماس من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار

قيادي حوثي يتوعد برد قاس مستمر على أمريكا وإسرائيل.. وشرط وحيد لوقف الهجمات

ترشيحاتنا

فرج عامر: برشلونة والبايرن والسيتي يتابعون إمام عاشور بأمم أفريقيا

مجلسا الأمن الروسي والإيراني يعقدان اجتماعا عاجلا في موسكو| ماذا يحدث

أرقام مفزعة لعدد شهداء غزة بعد 108 أيام من حرب الإبـ.ادة

الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا بعنوان "العودة"

اتحاد أمهات مصر: امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 انتهت اليوم بأسئلة سهلة

نتنياهو عن وجود اتفاق بشأن الأسرى: لن تكون هناك تسوية مع حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق تثير الجدل بصور داخل البانيو.. شاهد

هل مقتل كليبر جاء بسبب فشل اتفاقية العريش.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة غريبة في أسبوع الموضة

بعد تشوه وجه ريهام سعيد.. نجمات تعرضن إلى أضرار بسبب عمليات التجميل

فيديو

رقص وطقوس دينية.. اللحظات الأخيرة للجنود الإسرائيليين قبل مق.تلهم بـ"خان يونس"

ليلى علوي: تدربت على الدرامز بسبب فيلم «مقسوم»

سباك بريطاني يعثر على "كارثة" أسفل أرضية حمام منزل عمره 200عام| فيديو

أهم خطوة.. بوتين يشارك السيسي بافتتاح المفاعل النووي بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ