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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة جريئة في البانيو..غادة عبد الرازق يأحدث جلسة تصوير لها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

 

حرصت النجمة غادة عبد الرازق على حضور عرض أزياء ستيفان رولاند خلال أسبوع الموضة في باريس، وبنفس الفستان الذي ارتدته فيه، خضعت لجلسة تصوير سريعة في البانيو.


ظهرت غادة عبد الرازق بفستان أسود طويل بكتف واحد وفتحة جانبية طويلة، من تصميم رولاند، ونائمة في البانيو.

 

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أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق ،لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة ،واختارت رفع خصلات شعرها،بطريقة غيرتقليدية

،ابرزت جمال ملامحها وأنوثتها،تتتاسب مع ظهورها اللافت.

 

وإليكم صور الفنانه غاده عبد الرازق:

غادة عبد الرازق 
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

 

 

 

غادة عبد الرازق البانيو احدث جلسة تصوير ازياء استيفان

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