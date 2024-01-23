بدون ماكياج.. سهر الصايغ بإطلالة طبيعية في أحدث ظهور

حرصت الفنانة سهر الصايغ، على مشاركه جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سهر الصايغ بإطلالة جذابة من أحدث ظهور لها،حيث ارتدت قميص باللون الأبيض، وبليزر بدون أكمام باللون البيج، ونسقت معه بنطال بنفس اللون، واتسم بتصميم مميز ليكشف عن جمالها وأناقتها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، ونالت الصورة إعجابهم .



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سهر على ترك خصلات شعرها البني القصير منسدلا، ولم تتكلف في وضع المكياج، مما أبرز ملامحها وجمالها الطبيعي، بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .