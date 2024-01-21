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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

داخل الطائرة.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها |شاهد

أيتن عامر
أيتن عامر

حرصت  الفنانة آيتن عامر، على مشاركة جمهورها، صورة جديدة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

تألقت آيتن عامر، بإطلالة جذابة بالكاجوال تبرز قوامها الممشوق، مرتدية توب باللون الأبيض، وبنطال جينز أزرق فاتح ونسقت معه بلطو باللون البينك الجذاب، وارتدت حذاء رياضي باللون الابيض، وحقيبة يد باللون الأبيض والبينك ، ما نال إعجاب متابعيها.

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وتزينت أيتن عامر بنظارة شمس،وساعة يد ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات.

واعتمدت على رفع خصلات شعرها الأسود، واختارت لمسات المكياج بسيطة والناعمة، تناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

 

 

أيتن عامر

 

أيتن عامر 
ايتن عامر داخل الطائرة تستعرض رشاقتها بالكاجول توب ابيض

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