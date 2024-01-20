بفستان أرجواني أنيق.. ريا أبي راشد بإطلالة لافتة في حفل joy awards

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد فى حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام مساء اليوم السبت، في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وتألقت ريا أبي راشد بإطلالة مميزة وجذابة مرتدية فستانا طويلا بأكمام طويلة، باللون الأرجواني، بتصميم مطرز بالكامل، ليكشف عن تفاصيل إطلالتها وجمالها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريا أبي راشد على خصلات شعرها الذهبي بتصفيفة انسيابية وناعمة، منسدلا عبر كتفيها، واختارت ماكياج يتناسب مع لون بشرتها، وأحمر للشفاه زاد من جمالها وأنوثتها.

وإليكم الصور:

الإعلامية ريا أبي راشد