بفستان أسود شيفون .. درة تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة ناعمة |شاهد

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت درة بإطلالة أنيقة ومحتشمة مرتدية فستاناً طويلاً للغاية باللون الأسود الشيفون المطرز ناحية الأكمام مما أثار إعجاب متابعيها.



ونسقت معه حقيبة يد صغيرة للغاية باللون الرمادي مربعات، تناسب مع تفاصيل إطلالتها،وجمالها وأناقتها.



ومن الناحية الجمالية وضعت درة لمسات بسيطة من الماكياج والألوان الناعمة الذي زاد من جمالها واختارت أحمر للشفاه من الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، والكحل الأسود التي تبرز جمال عيونها، وتركت درة خصلات شعرها الأسود منسدلة على كتفيها.