بفستان مكشوف الصدر.. جورجينا تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا جديدة لها، في أحدث ظهور،با عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ،باطلالة مثيرة للجدل.



وظهرت جورجينا بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل مرتدية فستان قصير للغاية أعلى الركبة،مكشوف من ناحية الصدر باللون الأبيض مطرز بالورود،بأكمام طويلة خامة الدانتيل ونسقت معه حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود،وحذاء كعب عالي باللون الابيض، التي منحتها إطلاله مميزة وظهور لافت.

تزينت جورجينا بعض الأكسسورات والمجوهرات الالماسية، التي زادت من جمالها وأناقتها.

وتركت جورجينا شعرها الاسود الطويل منسدلا عبر اكتافها بتسريحة إنسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا على الماكياج والألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، لتبرز من جمال ملامحها وأنوثتها.

وإليكم صور جورجينا:

جورجينا