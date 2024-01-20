عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مكشوف الصدر.. جورجينا تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

جورجينا
جورجينا

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورا جديدة لها، في أحدث ظهور،با عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ،باطلالة مثيرة للجدل.


وظهرت جورجينا بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل مرتدية فستان قصير للغاية أعلى الركبة،مكشوف من ناحية الصدر باللون الأبيض مطرز بالورود،بأكمام طويلة خامة الدانتيل ونسقت معه حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود،وحذاء كعب عالي باللون الابيض، التي منحتها إطلاله مميزة وظهور لافت.

 

txt

بفستان أسود شيفون .. درة تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة ناعمة |شاهد

txt

بإطلالة رومانسية .. هبة مجدي برفقة زوجها في أحدث ظهور لها

تزينت جورجينا بعض الأكسسورات والمجوهرات الالماسية، التي زادت من جمالها وأناقتها.

وتركت جورجينا شعرها الاسود الطويل منسدلا عبر اكتافها بتسريحة إنسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا على الماكياج والألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها، لتبرز من جمال ملامحها وأنوثتها.

وإليكم صور جورجينا:

 

جورجينا

 

جورجينا

 

عارضة الازياء جورجينا فستان مثير للجدل فستان ابيض قصير جورجينا حقيبة يد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

زواج نجم مسلسل الهيبة من فتاة لاتينية .. شاهد

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

موضوعات متعلقة

توب مكشوف.. إنجي علي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

بفستان أسود شيفون .. درة تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالة ناعمة |شاهد

خلي بالك من عينك.. عادات نفعلها جميعا بشكل يومي تضعف البصر

ابنك نحيف وبيغلبك في الأكل.. 7 نصائح سحرية لزيادة وزن الطفل

طرق فعالة لتجنب الإصابة بالشد العضلي

انتشار مرض فيروسي خطير في بريطانيا.. تعرف على أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية

تجعل الطفل عبقريا.. 8 أنشطة تنمي ذكاء الصغير من عمر عامين

لو بتظهر فى جسمك كدمات مفاجئة.. مؤشر على تجلط الدم.. اعرف الأسباب

ترشيحاتنا

مدبولي يؤكد أهمية الصروح الثقافية في رعاية طاقات النشء وتنمية إبداعاتهم

إيطاليا: قررنا عدم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر

احتفالية كبرى يحضرها الرئيس.. أحمد موسى: في 25 يناير نحتفل بعيد الشرطة فقط

وصل للشجار بالأيدي| وزير الدفاع الإسرائيلي يقتحم مكتب نتنياهو.. لهذا السبب

الخارجية السورية : عدوان إسرائيل على دمشق وغزة طبيعة إجرامية

هل التراويح بوقت محدد؟ وزارة الأوقاف تكشف استعدادات شهر رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تثير الجدل في حفل joy awards |شاهد

بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها في حفل joy awards

تصميم مختلف.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستانها من حفل joy awards

إيدك متلجة دايما؟.. أسباب برودة الأطراف في الشتاء.. منها أمراض خطيرة

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ