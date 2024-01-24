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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بطولة غادة عادل.. صدقى صخر ينضم إلى لانش بوكس

صدقى صخر
صدقى صخر

بدأ الفنان صدقى صخر تصوير مشاهده في المسلسل الإجتماعي الكوميدي  "لانش بوكس" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من بطولة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد، إنتاج  سالي والي وإخراج هشام الرشيدي.

كان صدقي قد تألق خلال الفترة الأخيرة في العديد من المسلسلات بداية من مسلسل "ريفو" وشخصية "مروان" أحد أعضاء الفرقة، ثم مسلسل "صوت وصورة" وشخصية المحامي لطفي عبود، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "أنف وثلاث عيون" المقرر عرضه الأسبوع المقبل.

"لانش بوكس" سيناريو وحوار عمرو مدحت، ويشارك في بطولته أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، أحمد الشامي، عمرو رمزي، هشام إسماعيل.  

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وهو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي ذائع الصيت " Good Girls" وعرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى 2021 وحقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم ، وإنتاج S productions  التي قدمت للمشاهد العربي العديد من الأعمال الدرامية المميزة عبر كبرى منصات العرض خلال السنوات الأخيرة في مقدمتها "الأنسة فرح"، "ستات بيت المعادي" ،" 45 قاعدة للطلاق"، "النزوة"، "الجسر" و"مجنونة بيك" .

المسلسل مكون من 30 حلقة و يدور حول ثلاثة سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالي  وذلك في قالب إجتماعي كوميدي لا يخلو من التشويق.

الفنان صدقي صخر هشام الرشيدي صوت وصورة صدقي صخر لانش بوكس

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