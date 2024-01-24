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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على الجميع وفيلم شريف منير مهدد بالسحب

نور النبوى
نور النبوى

شهدت دور العرض السينمائى ، منافسة شرسة فى موسم نصف العام خاصة بين فيلمى "الإسكندراني" و"أبو نسب"، كما يعرض أفلام "ليه تعيشها لوحدك والحريفة وعصابة عظيمة وأنا وابن خالتى.

وكشف محمود الدفراوى الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الثلاثاء حيث بلغت قيمتها 2.972.471 جنيه. 

فيلم الحريفة

وحقق فيلم "الحريفة" إيرادات بلغت قيمتها 1.714.797 جنيه ليحتل المركز الأول ويحقق إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 20.520.044 وذلك بعد عرضه لمدة 3 أسابيع. 

ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الإسكندراني

حقق فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 511.922 جنيها ويحتل المركز الثاني بينما حقق إجمالى إيراداته 17.858.756 وذلك بعد عرضه لمدة 3 أسابيع. 

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم أبو نسب

بينما حقق فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام ايرادات بلغت قيمتها 428.650 جنيه ويحتل المركز الثالث ووصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 40.011.275 وذلك فى 5 أسابيع. 

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فيلم مقسوم 

أما فيلم “مقسوم” الذى تقوم ببطولته ليلى علوى حقق إيرادات بلغت 102.400 جنيه لياتى فى المركز الرابع ويحقق إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 1.011.320 جنيه. 

والفيلم يقوم ببطولته بجوار ليلى علوى كل من شيرين رضا وسما إبراهيم وسيد رجب وتاليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

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فيلم شماريخ

وحقق فيلم “شماريخ” ايرادات تصل إلى 86.791 جنيها لياتى فى المركز الخامس وحققت الإيرادات الإجمالية للفيلم 26.878.085 وذلك فى 7 أسابيع. 

وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

فيلم عصابة عظيمة

أما فيلم "عصابة عظيمة" حقق إيرادات بلغت قيمتها 61.848 جنيه ليحتل المركز السادس ويحقق إجمالى الفيلم 3.049.234 جنيه وذلك فى ثلاث أسابيع عرض. 

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

فيلم الملكة 

بينما جاء فيلم “الملكة” فى المركز السابع حيث حقق إيرادات يومية بلغت قيمتها 40.715 جنيه بينما بلغت إيراداته الإجمالية 358.612 جنيه فى أول أسبوع عرض. 

ويقوم ببكولة الفيلم كل من هالة صدقى وباسم سمرة ورانيا يوسف ودينا وبدرية طلبة وتاليف هشام هلال وإخراج سامح عبد العزيز. 

فيلم انا وابن خالتى

كما حقق فيلم "أنا وابن خالتى" إيرادات بلغت قيمتها 23.414 جنيه ليحتل المركز الثامن ويصل بذلك إجمالى إيرادات الفيلم 2.044.341 جنيه بعد عرضه لمدة ثلاث أسابيع.

الفيلم بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وعلى لوكا، وإنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم ليه تعيشها لوحدك

وجاء فى المركز التاسع فيلم "ليه تعيشها لوحدك" حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 1934 جنيه ليحقق بذلك إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 552.562 جنيه بعد عرضه لمدة ثلاث أسابيع. 

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

فيلم الاسكندرانى فيلم الحريفة ليه تعيشها لوحدك فيلم أبو نسب فيلم مقسوم فيلم شماريخ فيلم عصابة عظيمة ايرادات الافلام

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