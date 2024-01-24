بوست فجر الأزمة وأول أكسيد الكربون السبب.. أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى

خلع أحمد العوضى قلوب عشاقه ومحبيه بعد الإعلان عن تفاصيل مرضه ونقله للمستشفى وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع فى الساعات القليلة الماضية ونرصد فى التقرير التالى تفاصيل أصعب 48 ساعة فى حياة العوضى بعد تعرضه لوعكة صحية.

يتلقى الفنان أحمد العوضي العلاج داخل أحد المستشفيات بالقاهرة بعد إصابته بأزمة صحية خلال الساعات الماضية في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "حق عرب".

وأكدت مصادر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن أحمد العوضي دخل لوكيشن التصوير يوم إصابته مجهدا، وكان يعاني من حالة نفسية وصحية سيئة لذا تأثر كثيرا ولم يتحمل.

وكشف برنامج ET بالعربي تفاصيل واقعة إصابة أحمد العوضي نتيجة مشاركته في إحدى مشاهد الأكشن الذي شهد اندلاع حريق كبير، ورفض الاستعانة بدوبلير ليقوم بالأمر بدلا منه.

تشهد الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي تحسنا كبيرا، لكنه مازال تحت الملاحظة الطبية، وتمنع عنه الزيارات تماما، فيما عدا ياسمين عبد العزيز التي رازته ولازمته خلال الساعات الماضية.

من المتوقع أن يخرج أحمد العوضي من المستشفى والعودة لاستئناف تصوير مشاهد مسلسل حق عرب، رغم نصيحة الأطباء بضرورة التزامه بالراحة، وقضاء فترة نقاهة لاستكمال العلاج.

تعرض أحمد العوضي لاستنشاق دخان كثيف داخل البلاتوه، وبذل جهدا كبيرا في التصوير، إلى جانب أنه يمر بوعكة صحية بعد إصابته بالإنفلونزا، ما أضعف الجهاز التنفسي، وأصابه الإعياء على الفور، ما دفعه لزيارة الطبيب الذي احتجزه في المستشفى لإنقاذه.

بوست عن أحمد العوضي

وكشف المؤلف محمود حمدان عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية ، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

وقال محمود حمدان عبر صفحته على موقع فيسبوك : “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

وبعدها قرر المؤلف محمود حمدان حذف البوست الخاص بالفنان أحمد العوضي والذى أعلن فيه عن تعرض أحمد العوضي لـ أزمة صحية ونقله إلى المستشفى.

زيارة ياسمين عبد العزيز

وحرصت ياسمين عبد العزيز على زيارة أحمد العوضى فى المستشفى فور علمها باصابته ودخله المستشفى وهو الأمر الذى أشاد به الكثير من عشاق ياسمين والعوضى متمنين أن يكون ذلك سببا فى عودتهما إلى بعضهما كزوجين.

ويشارك أحمد العوضي، في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل حق عرب، وويشاركه البطولة كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، محمد علاء، وليد فواز، وفاء عامر، سلوى عثمان وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

أحمد العوضى

أحمد العوضى

أحمد العوضى

أحمد العوضى

أحمد العوضى

أحمد العوضى

أحمد العوضى

أحمد العوضى

أحمد العوضى

أحمد العوضى