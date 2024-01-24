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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اعتزال عادل إمام يفتح صندوق الذكريات.. نجوم اختفوا عن عشاقهم دون سابق إنذار

عادل إمام
عادل إمام

مازالت أصداء قرار اعتزال الزعيم عادل إمام مستمرة خاصة بعد تصريح ابنه رامى فى حفل joy awards بالسعودية أنه قرر أن يعيش المرحلة المقبلة مع أسرته ويتفرغ لهم ولأحفاده فى إشارة غير مباشرة بالاعتزال وهو ما اتخذه أيضا عدد من النجوم دون الإعلان حيث قرروا الاختفاء عن الساحة الفنية ولعل من أبرزهم صلاح السعدنى ونجلاء فتحى وعبلة كامل، وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

عادل إمام

بعد 60 عاما من العطاء قرر الزعيم عادل إمام الاعتزال فنيًا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام، مع الإعلامية ريا أبي راشد، على هامش حفل Joy Awards 2024، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أكد رامي إمام نجل الزعيم، أن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، مشيرًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، وفي مايو الماضي نشر عادل سليمان مدير أعمال عادل إمام، مجموعة من الصور الخاصة بالزعيم في عيد ميلاده الـ83، واحتفل الزعيم بعيده في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين، وظهر في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام.

وكان آخر أعمال عادل إمام فى الدراما التلفزيونية حيث قدم مسلسل "فالنتينو" منذ 4 سنوات واختفى بعدها عن الساحة الفنية.

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صلاح السعدنى

أما الفنان صلاح السعدنى قرر الجلوس مع أسرته وأحفاده أيضا والابتعاد عن الساحة الفنية دون الإعلان عن اعتزاله الفن وهو يتمتع بحالة صحية جيدة طبعا لما يعلن عنه ابنه الفنان أحمد السعدنى.

قدم السعدنى طوال مشواره الفنى أكثر من "200" عمل فني متنوع بين الدراما التليفزيونية والمسرحية والسينمائية.

من أبرز أعماله الأعمال التليفزيونية: " أرض الرجال، الضحية، الرحيل، حصاد الشر، الساقية، أبناء العطش، أرابيسك، أوراق مصرية  ثلاثة أجزاء، سنوات الحب والشقاء، حلم الجنوبي، جسر الخطر، ملحمة الحب والرحيل، ليالي الحلمية خمسة أجزاء، أبنائي الأعزاء شكرا، الزوج أول من يعلم، بين القصرين".

نجلاء فتحى

بينما قررت الفنانة نجلاء فتحى الابتعاد عن الساحة الفنية ولم تظهر الا على فترات متباعدة من خلال مناسبات أسرية معينه ولم تعلن أيضا عن اعتزالها الفن.

غابت الفنانة نجلاء فتحي عن المشاركات الفنية والتمثيلية منذ عام 2000، وانغمست في حياتها الخاصة خاصة مع مرض زوجها الراحل الكاتب والإعلامي حمدي قنديل الذي توفي عام 2018.

تقضي الفنانة نجلاء فتحي أوقاتها مع أحفادها وابنتها الوحيدة التي تظهر من حين لآخر مع زوجها في مناسبات فنية، لكن على غير عادتها خرجت النجمة القديرة مؤخرا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

أدلت نجلاء فتحي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمنطقة مصر الجديدة، لكنها ترفض الظهور إعلاميا، أو الحديث عن حياتها الخاصة والفنية في البرامج الحوارية حتى الآن.

عبلة كامل

رغم الجهود الكثيرة لإقناع الفنانة عبلة كامل للظهور إعلاميا أو تكريمها في مهرجانات فنية، إلا أنها رفضت كل هذه العروض خاصة محاولات الفنانة إسعاد يونس لاستضافتها في برنامج صاحبة السعادة.

ووسط شائعات حول المرض والاعتزال، ظلت عبلة كامل صامتة ومتكتمة، وأكد الكثير من زملائها في تصريحات إعلامية على أنها تفضل البقاء بعيدا عن الأضواء والتكنولوجيا الحديثة، وتمضي أوقاتها مع أحفادها وأسرتها.

كان آخر أعمال الفنانة عبلة كامل هو مسلسل سلسال الدم الذي قدمته منه 5 أجزاء، ومن بعدها اختفت تماما عن الأضواء، ويبدو أنه طريق بلا عودة.

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عادل-امام
عادل-امام
اعتزال الزعيم عادل إمام الزعيم عادل امام الفنانة نجلاء فتحى الفنانة عبلة كامل الفنان صلاح السعدني

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