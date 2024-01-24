العمل: ختام برنامج تدريبي للفتيات على مهن التطريز اليدوي بأسوان

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسوان فعاليات البرنامج التدريبى المجانى على مهنة التطريز اليدوي ، والذي جرى تنفيذه علي مدار 36 يوم تدريبي، لتدريب الفتيات علي المهارات الحياتية و إدارة المشروعات ، وتعلم بدايات فن التطريز وصولاً لمستوي متقدم من تنفيذ الرسومات علي الإطارات والشنط المصنوعة من القماش علي غرار المنتجات السياحية ، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، فى مجال التدريب وتنمية مهارات الشباب من الجنسين علي المهن الاكثر طلباً في سوق العمل للمساهمة في خفض معدلات البطالة ، ورفع مستوي الدخل للشباب وتوفير الحياة الكريمة لهم وخوضهم تجربة العمل الحر وخلق فرص عمل لهم ، ولمواكبة الاتجاهات الاقتصادية المتغيرة في سوق العمل ..

وأضاف فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك البرامج تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال ، والتعاون مع الجهات المتخصصة والمعنية فى هذا الشأن لمساعدتهم فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ، أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، وأضاف مدير المديرية أنه خلال البرنامج التدريبي الذى جرى تنفيذه ظهر جلياً تدرج المستوي المهاري للمتدربات واختلافه من بداية التدريب لنهاية البرنامج وصولاً لمستوي متقدم تستطيع المتدربة من خلاله تنفيذ أي رسومات بعد ذلك علي اي منتج وبشكل احترافي ، مثل الرسم علي الملايات والتيشيرتات و البارتفيهات ، كما قدمت المتدربات بالشكر لوزارة العمل والبرنامج لتوفير مثل هذه التدريبات مجاناً وحصولهم علي مزايا نقدية وعينية مما أسهم تحسين مستوياتهم التدريبية ، وعلى حسن تعاونهم والجهد المبذول .