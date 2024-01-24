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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بني سويف: مادة العلوم كانت خير ختام امتحانات الإعدادية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تابع محمد عبدالتواب، وكيل  وزارة التعليم ببني سويف، ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، مؤكداً أن الطلاب انتظموا في مقار اللجان وأدوا الامتحان في مادة العلوم بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات فكان خير ختام لأعمال الامتحانات.

يأتي ذلك  في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وبناءً على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن متابعة  ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ، والتي اختتمت " اليوم الأربعاء " بمادة العلوم.

وأضاف وكيل الوزارة، أن أعمال تقدير الدرجات سوف تبدأ غداً الخميس 25 ينايرفي جميع المواد في القطاعين " أ  ، ب" القطاع الأول قطاع" أ "ويضم إدارات ( اهناسيا ، ناصر ، سمسطا ، ببا)  بإجمالي 28 ألف و660 طالبا وطالبة خلال 162لجنة ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية، فيما يضم القطاع الثاني قطاع "ب" ويشمل إدارات ( بني سويف ، الواسطى ، الفشن  ) بإجمالي 30 ألف و735 طالبا وطالبة موزعين على 147 لجنة ومقره مدرسة جمال عبد الناصر ليصل إجمالي القطاعين إلى 59 طالبا وطالبة.

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ووجه بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في جو مناسب والمراجعة بكل دقة مطالبا بتوخي الحرص والدقة التامة عند مراجعة كراسات الإجابة وعدم ترك أي جزئية في الأسئلة دون تصحيح حرصا على مصلحة الطلاب واعطاء كل طالب حقه كاملا مع التأكيد على مراعاة الدقة قبل وبعد عملية رصد الدرجات تفاديا لأية أخطاء تضر بصالح الطلاب. 

وأكد على ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال لجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات وتنفيذ تعليمات الأمن والسلامة وعدم اصطحاب التليفون المحمول ، وعدم التدخين داخل اللجان موجهاً بضرورة استمرار أعمال النظافة وتطهير الحجرات وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

واختتم اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحان الفصل الدراسي الأول حيث أدى ما يزيد عن 16 ألف و312 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادتي تطبيقات الرياضيات والكيمياء ( علمي ) والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع ( أدبي) خلال 92 مدرسة ثانوي على مستوى المحافظة.

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