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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمل إرهابي.. الدفاع الروسية تتهم كييف بإسقاط طائرة نقل أسرى أوكرانيين متعمدة

الطائرة المحطمة
الطائرة المحطمة

ألقت وزارة الدفاع الروسية باللوم على "نظام كييف" في إسقاط طائرة نقل روسية من طراز Il-76 تحطمت اليوم، الأربعاء، ووصفته بأنه "عمل إرهابي"، حيث اكتشف رادارها إطلاق صاروخين أوكرانيين.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، جاء في بيان وزارة الدفاع: "ارتكب نظام كييف اليوم في الساعة 11:15 عملا إرهابيا أدى إلى إسقاط طائرة نقل عسكرية روسية أثناء تحليقها على طريق مطار تشكالوفسكي بيلجورود لنقل أفراد عسكريين أوكرانيين من أجل عملية التبادل".

وأضاف البيان أنه: "تم تدمير الطائرة من قبل القوات الأوكرانية من منطقة ليبتسي بمقاطعة خاركوف، باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات".

ورصدت أجهزة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية إطلاق صاروخين أوكرانيين.

وأكد بيان الوزارة أن "القيادة الأوكرانية كانت تعلم جيدا أنه سيتم اليوم نقل الأفراد العسكريين الأوكرانيين بواسطة طائرات النقل العسكرية إلى مطار بيلجورود للتبادل، وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا، كان من المقرر أن يتم هذا الحدث في فترة ما بعد الظهر عند نقطة تفتيش كولوتيلوفكا على الحدود الروسية الأوكرانية".

وتابع البيان: "ومع ذلك، اتخذ نظام كييف النازي هذه الخطوة، سعيا وراء هدف إلقاء اللوم على روسيا في مقتل العسكريين الأوكرانيين".

وشددت الوزارة على أنه "أظهرت القيادة الأوكرانية من خلال ارتكاب هذا الهجوم الإرهابي، وجهها الحقيقي، حيث تهاونت بحياة مواطنيها".

وقالت السلطات في منطقة بيلجورود الروسية إن جميع الأشخاص الـ 74 الذين كانوا على متن الطائرة، والتي قالت موسكو إنها كانت تحمل أسرى حرب أوكرانيين ليتم استبدالهم بأسرى روس، قتلوا.

وأظهر الفيديو المنشور على تطبيق “تليجرام” للمراسل من قبل Baza، وهي قناة مرتبطة بالخدمات الأمنية الروسية، طائرة كبيرة تسقط نحو الأرض وتنفجر في كرة نارية واسعة. وIl-76 هي طائرة نقل عسكرية مصممة لنقل القوات والبضائع والمعدات العسكرية والأسلحة جوا، ولديها طاقم عادي مكون من خمسة أشخاص، ويمكنها حمل ما يصل إلى 90 راكبا.

واتهم رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، كييف بإسقاط الطائرة التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين في بيلجورود، اليوم الأربعاء.

وبدوره، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، إن أوكرانيا أسقطت الطائرة IL-76 بثلاثة صواريخ باتريوت الأمريكية أو إيريس تي الألمانية.

وأضاف كارتابولوف أن القيادة الأوكرانية على علم تام بالتبادل الوشيك، وكانت تعرف جيدا كيف سيتم تسليم أسرى الحرب.

وأكد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا سيتوقف مؤقتًا؛ بعدما أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية عمدا طائرة تحمل أسرى حرب من أجل إلقاء اللوم على روسيا في ذلك.

وفي الوقت نفسه، ذكرت شبكة “سي إن إن”, أن أوكرانيا تحقق في مزاعم روسيا بأن الطائرة المحطمة كانت تحمل جنودا أوكرانيا قبل تبادل السجناء. 

ومع ذلك، ادعت دائرة الإعلام الأوكرانية الرسمية، نقلا عن مصادر في جيش كييف أن الطائرة العسكرية التي تعود الحقبة السوفيتية كانت تحمل صواريخ لنظام الدفاع الجوي الروسي إس-300، وقالت شبكة سي إن إن إنها لم تتحقق من ادعاء أي من الجانبين.

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