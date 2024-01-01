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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يوبخ زيلينسكي بعد الهجوم الدموي على بيلجورود

دميتري مدفيديف
دميتري مدفيديف

وصف الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنه “حثالة” يود أن يرى قتلى من سكانه المدنيين.

كان مدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن، يعلق على الهجوم القاتل على بيلجورود، مصرا على أن قوات موسكو ضربت أهدافا عسكرية فقط، على عكس جيش كييف.

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي الروسية “VK”، كتب مدفيديف: “من الواضح أن الضربة الإرهابية على بيلجورود ومقتل مواطنينا هي جريمة دموية على أيدي الأوغاد [بسبب] عجزهم عن تغيير أي شيء على الخط الأمامي”.

وأضاف أنه “من المحتمل أن بعض الحثالة مثل زيلينسكي يحلم بأن تحول قواتنا المسلحة وسط مدينة كييف إلى ما يشبه قطاع غزة”.

وأشار مدفيديف إلى أن “القيادة الأوكرانية ربما تكون ترغب سرا في شن مثل هذا الهجوم من قبل موسكو، لأنه سيسهل عليهم استجداء أسيادهم للحصول على المزيد من الأسلحة”.

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وأدان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الضربة الأوكرانية ووصفها بأنها “انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.

وقال مصدر أمني في موسكو لشبكة “آر تي”، الناطقة بالروسية، إن زيلينسكي أمر شخصياً قواته باستهداف المدينة الروسية.

مدفيديف زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف

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