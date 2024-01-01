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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار الذهب تستعد لتسجيل مستويات قياسية جديدة في عام 2024

أسعار الذهب
أسعار الذهب

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن خبراء، أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب بشكل أكبر في عام 2024، حيث يؤدي استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إلى تحفيز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وأنهى الذهب عام  2023، عند 2063 دولارًا للأوقية، مرتفعًا أكثر من 13% على أساس سنوي في أول مكسب سنوي له منذ ثلاث سنوات، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2110 دولارات للأونصة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتشهد الأسعار ارتفاعا منذ أكثر من شهرين، مدفوعا بطلب المستثمرين في أعقاب مخاوف الركود وتوقعات تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد دورة قوية لرفع أسعار الفائدة بدأت في أوائل عام 2022.

وعزز تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط جاذبية الذهب كملاذ آمن. كل هذه العوامل وأكثر لا يزال من المتوقع أن تدعم أسعار الذهب في عام 2024.

وحسب “رويترز”، قال أولي هانسن من ساكسو بنك: “بعد الأداء القوي المفاجئ في عام 2023، نشهد المزيد من المكاسب في الأسعار في عام 2024، مدفوعة بثلاثية من الزخم الذي يطارد صناديق التحوط، وتواصل البنوك المركزية شراء الذهب الفعلي بوتيرة ثابتة، وليس أقلها الطلب المتجدد من مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة”.

ويتوقع بنك جيه بي مورجان،”ارتفاعًا مفاجئًا” للذهب في منتصف عام 2024، متوقعًا أن يصل إلى ذروة عند 2300 دولار، عندما من المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة أسعار الفائدة. و

ويتوقع بنك “يو بي إس” أن يصل سعر الذهب إلى 2200 دولار بحلول نهاية العام المقبل بسبب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتضخم.

وفي توقعاته لعام 2024 التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر، قال مجلس الذهب العالمي إنه يتوقع أن تواصل البنوك المركزية فورة شراء الذهب، مما قد يوفر دعمًا إضافيًا للذهب ويعزز جاذبيته.

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و يحذر البعض من أن الأمور قد تتغير إذا ارتفع التضخم في الولايات المتحدة مرة أخرى.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في إكسينيتي، لرويترز: “قد يضطر الذهب إلى التخلص من بعض مكاسب هذا العام إذا أدى ارتفاع التضخم إلى إجبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التخلي عن خطط محور السياسة في عام 2024”.

أسعار الذهب الذهب

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