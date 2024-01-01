انفجارات عنيفة.. صفارات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات قوية في كييف بعد انطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن الإدارة العسكرية لمدينة كييف أكدت تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، تحلق طائرات انتحارية بدون طيار باتجاه منطقة بوريسبيل في كييف، كما سُمعت صافرات الإنذار في خمس مناطق أوكرانية، بما في ذلك منطقة كييف.

وفي منطقة كييف، تم الإبلاغ عن انفجارات قوية، يكتب زيركالو نديلي.

في الأول من يناير، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو لن تترك هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على بيلجورود دون عقاب، مثل أي جريمة أخرى.

وأكد أن الهجوم على بيلجورود عمل إرهابي، لأن الجيش الأوكراني استهدف عمدا السكان المدنيين.