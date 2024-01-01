أوكرانيا ليست ضمنهم.. بوتين يكشف من هم أعداء روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا ليست عدوًا، لافتًا إلى أن الأعداء هم من يريدون إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

وحسب “روسيا اليوم”، جاءت كلمات بوتين خلال جلوسه مع العسكريين في المستشفى، متحدثًا إليهم عن العملية العسكرية في أوكرانيا.

وتطرق الرئيس الروسي إلى مختلف الأمور المتعلقة في سياق المواجهة والهجوم الأخير الذي شنته قوات كييف على مدينة بيلجورود، لافتًا إلى أنه منذ زمن بعيد، يحاول الغرب محاسبة روسيا، لكن موسكو ستحاسبه بصورة أسرع.

وأمس الأحد، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خطابه بمناسبة رأس السنة، أن بلاده "لن تتراجع أبدا".

وقال: "أثبتنا مرارا أن بإمكاننا الاضطلاع بأصعب المهمات وأننا لن نتراجع أبدا لأنه لا يمكن لأي قوة أن تفرقنا وتوقف تطورنا"، بدون الإشارة صراحة إلى الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بوتين: “نحن نقرر ونصنع مصير روسيا، نحن عائلة واحدة كبيرة، وسنضمن التطور الواثق، نحن معا”.

كما خاطب كذلك، العسكريين الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال: "قلوبنا معكم. نحن فخورون بكم، ونحن معجبون بشجاعتكم. لا شك في أنكم الآن تشعرون بحب أقرب الناس إليكم وأعزهم وأحبهم. وتشعرون بالدعم القوي والصادق من ملايين المواطنين الروس. تشعرون بدعم كل الشعب".