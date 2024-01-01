خوفا من تسونامي.. أوامر بإخلاء 90 ألف شخص منازلهم بـ9 محافظات يابانية

أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، اليوم الإثنين، أنه تم إصدار أمر إخلاء لـ90 ألف شخص بسبب الزلزال في تسع محافظات، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية.

وأوضحت وكالة إدارة الحرائق والكوارث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، أن التسع محافظات هم: “أكيتا، وياماجاتا، ونيجاتا، وإيشيكاوا وفوكوي وهيوجو وتوتوري وفوكوكا وساجا.

وأعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، وقوع زلزال بقوة 7 درجات علي مقياس ريختر في محافظة إيشيكاوا باليابان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الأرصاد اليابانية، إن زلزال إيشيكاوا يعد أكبر الزلازل المسجلة قوة في شبه جزيرة نوتو منذ عام 1885.

وأبلغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن حدوث زلازل قبالة ساحل إيشيكاوا والمقاطعات القريبة في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوة إحداها الأولية 7.6 درجة.

وأصدرت الوكالة تحذيرًا من حدوث تسونامي كبير لإيشيكاوا وتحذيرات من حدوث تسونامي منخفض المستوى لبقية الساحل الغربي لجزيرة هونشو.