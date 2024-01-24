وزيرة التخطيط تتفقد الجناح المصرى بالمنتدى المالي الآسيوي

تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجناح المصري المقام بمقر انعقاد فعاليات النسخة الـ 17 للمنتدى المالي الآسيوي؛ والمنعقد تحت عنوان "التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك"، على مدار يومي 24 و25 يناير الجاري بمدينة هونج كونج بالصين.



وخلال جولتها بالجناح، التقت “السعيد” عددا من الشباب المصري الذين يمثلون مصر بالمنتدى والقائمين على أعمال الجناح المصري، وأكدت أهمية دور الشباب في نقل ثقافة وحضارة مصر لدول العالم المشاركة بالمنتدى.

وأشادت بالجهد المبذول من جانب هؤلاء الشباب في استخدام الهوية المصرية في جذب المستثمرين المشاركين من دول العالم كافة، ودورهم في توضيح الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية.