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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس تنمية التجارة الداخلية يهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة

إبراهيم عشماوي
إبراهيم عشماوي

تقدم الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بخالص وأصدق التهانئ للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، متمنيا استمرار الازدهار والتقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة في ظل قيادة وطنية مخلصة.

كما تقدم الدكتور إبراهيم عشماوى بخالص التهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة المصرية ورجالها البواسل وشعب مصر العظيم، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء.

في سياق متصل، قال “عشماوي” إن البورصة المصرية للسلع هي أداة اقتصادية جديدة ومنصة إلكترونية تربط البائع مع المشتري مباشرة، مشيرا إلى أنه تم بدء التداول العام الماضي، والتي تحتوي على 10 سلع.

وأضاف، في تصريحات له، أن هناك شركات تكون عضوا فى البورصة المصرية لكي يسمح لها بالتداول، موضحا: “نطرح الأقماح والسكر والردة والفضة والذهب والصويا والملح والأجبان والألبان والمنظفات”.

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي أن دور تلك البورصة هو التخلص من الوسطاء على أساس طرح السلع مباشرة.

 

اخبار مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي إبراهيم العشماوى وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية عيد الشرطة مال واعمال Finance Real Estate

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