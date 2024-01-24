إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة طلخا بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص باصابات متفرقة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى فى مياه ترعة على طريق طلخا المحلة أمام قرية ميت نابت التابعة لمركز طلخا فى محافظة الدقهلية

وتلقت مديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بانقلاب سيارة ملاكى فى مياه ترعة على طريق طلخا المحلة أمام قرية ميت نابت التابعة للمركز وبها أشخاص .



انتقل ضباط المباحث الى مكان الحادث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارتين إسعاف إلى مكان البلاغ و تبين انقلاب سيارة ملاكى فى المياه وتمكنوا من انقاذ من كانو بالسيارة بالمياة وهم خلود مصطفي احمد علي ٢٦ عاما بكدمات متفرقه بالجسم ، عبدالفتاح ابراهيم علي ٦٥ عاما اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات والسيد احمد علي ٦٠ عاما باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه ونزيف بالمخ واسعاد بداوي عبدالوهاب ٥٥ عاما باشتباه نزيف داخلي في البطن وجرح ٢٠ سم في الرأس وجميعهم مقيمين بقرية ابو داوود السباخ التابعة لمركز تمي الامديد.

تم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم وجار تحرير عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.