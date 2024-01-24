الأهرام للدراسات السياسية : المجتمع الدولي أشاد بالجهود المصرية لدعم قطاع غزة

قال الدكتور فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن ادعاءات حكومة الاحتلال بأن معبر رفح مفتوح من كلا الجانبين باطلة، مؤكدا أن مصر لم تتوانَ لحظة عن تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين منذ بدء العدوان مطلع أكتوبر الماضي 2023 والذي تسبب في مجازر بشرية غير مسبوقة على أرض فلسطين.

وأوضح فرحات خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" أن مدينة العريش ومعبر رفح شهدت زيارات متكررة لمسؤولين دوليين وأمميين وجميعهم أشادوا بالجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الدولية لقطاع غزة مستنكرين عرقلة الجانب الإسرائيلي في عملية إدخالها الأمر الذي يؤكد على أن الدولة المصرية لم تتوان لحظة في إغاثة ودعم الأشقاء في قطاع غزة.

وتابع فايز فرحات "المجتمع الدولي يؤمن جيدًا بأن مصر تبنت تقديم يد العون للأشقاء في قطاع غزة منذ بدء الأزمة لكنه لا يزال لا يملك ورقة ضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان على الأراضي الفلسطينية والمعدودة لطاولة المفاوضات من جديد".

العلاقة الأخوية

واختتم فرحات حديثه مؤكدا على أنه منذ بداية العدوان على قطاع غزة اصطف قطار الإمدادات اللوجستية أمام معبر رفح والذي جاء للتعبير عن قوة العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين.