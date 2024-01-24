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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن استهداف 15جنديا إسرائيليا داخل منزل غرب خان يونس

القسام
القسام

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم الأربعاء، استهداف ما يزيد عن 15 جنديا إسرائيليا تحصنوا داخل منزل غرب مدينة خان يونس.

وقالت  كتائب القسام في بيانها : "تمكنا من استهداف قوة صهيونية تزيد على 15 جندياً تحصّنت داخل منزل غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح".

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ومنذ الصباح وحتى اللحظة أعلنت كتائب القسام استهداف وتدمير 9 آليات صهيونية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بينها ناقلة جند و3 جرافات و5 دبابات بقذائف "الياسين 105"، ودك مجاهدوها تجمعاً لقوات الاحتلال المتوغلة شرق منطقة الفخاري في المدينة بقذائف الهاون من العيار الثقيل وحققوا إصابات مباشرة في صفوف الصهاينة.

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة وجرافتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 غرب مدينة خان يونس.

 كتائب القسام: “استهدفنا دبابة وجرافتين

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا دبابة وجرافتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تنفيذ عملية مشتركة مع عناصر كتائب القسام استهدفت فيها دبابة عسكرية إسرائيلية بقذيفة ياسين 105 في محور التقدم بالمعسكر الغربي في خان يونس.

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