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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام توجه ضربات قوية لـ جيش الاحتلال في خان يونس

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، استهداف دبابة وجرافتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 غرب مدينة خان يونس.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا دبابة وجرافتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن تنفيذ عملية مشتركة مع عناصر كتائب القسام استهدفت فيها دبابة عسكرية إسرائيلية بقذيفة ياسين 105 في محور التقدم بالمعسكر الغربي في خان يونس.

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وقالت سرايا القدس، إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خان يونس.

القسام حماس المقاومة الفلسطينية كتائب القسام

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