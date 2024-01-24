عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 21 جنديا.. كتائب القسام تنشر مقطعا لعملية مخيم المغازي

صدى البلد

نشرت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام ، أمس الثلاثاء، فيديو لعملية مخيم المغازي من تنفيذ مجاهدي القسام لعملية مركبة ضد جنود وآليات العدو شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام رسميا مسؤوليتها عن العملية النوعية التي ادت الى مقتل 21 ضابط وجندي واصابة اخرين  مساء يوم أمس.

قالت كتائب القسام: في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدونا من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي.

تابعت القسام: قام مجاهدونا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها.

واضافت القسام: بالتزامن دمر المجاهدون دبابة "ميركفاه" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105"، كما قاموا بتفجير حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.

فيما أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي إرتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 195 شهيد و 354  اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. 

الفلسطينية المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطيني المجاهدون حركة المقاومة الفلسطينية حركة المقاومة طواقم الإسعاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

شاهد .. مقطورة تصطدم بعددا من السيارات على الطريق الدائري في المريوطية

19 مليون يورو.. عروض احتراف تهدد بقاء إمام عاشور في الأهلي |تفاصيل

وشها اتشوه.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل

نستمع إلى الأصدقاء.. إثيوبيا تتراجع عن التصعيد ضد الصومال

برشلونة يتابع ثلاثي منتخب مصر في أمم إفريقيا

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض يرحب بمصادقة تركيا على انضمام السويد لحلف الناتو

أمين عام الناتو يرحب بتصديق تركيا على انضمام السويد للحلف

بجلسة مجلس الأمن.. لافروف يطالب ببيان رئاسي لوقف إطلاق النار في غزة

البنتاجون: تدمير 25 موقعا لإطلاق الصواريخ في اليمن

وزير الخارجية الفرنسي يشدد على إنشاء دولة للفلسطينيين

جيش الاحتلال يعلن استمرار الهجوم الواسع على خانيونس

البيت الأبيض يكشف عن سر زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى المنطقة

البيت الأبيض يعلن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم

ترشيحاتنا

مصرع اثنين جراء الضربات الأمريكية في العراق.. وفيديوهات توثق لحظة القصف|شاهد

أمريكا تشن ضربات جوية على فصائل مدعومة من إيران بالعراق.. تفاصيل

متحدث الصحة عن أهمية «الجينوم المصري»: «هيبقى عندنا 100 صلاح وتريزيجيه»|فيديو

الأرصاد: تحذير من أمطار على هذه المناطق

حب أم رد للجميل|هل تعيد الأزمة الصحية للعوضي الحياة من جديد مع ياسمين عبدالعزيز؟

الضفة الغربية على وشك الانفجار.. الأردن يحذر من التهديد بامتداد حرب غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات طبيعية تطرد الأملاح من الجسم

قطع في الدجاج ممنوع يأكلها الأطفال والكبار | تحذير

الفيضانات تؤدي لإعلان الطوارئ في مدينة أمريكية.. فيديوهات وصور

أسوأ كارثة في التاريخ.. قصة زلزال شانشي الأكثر تدميرا

فيديو

سارة عبد الرحمن: نصائح دلال عبد العزيز أصبحت جزءا مني| خاص

شيري عادل: مينفعش أقول محدش يتدخل في حياتي الشخصية.. فيديو

حقيقة إلغاء رحلات العمرة

حالة الطقس في الساعات المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ