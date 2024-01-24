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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خان يونس.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية طوقت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد المواجهات الضارية مع عناصر المقاومة الفلسطينية التي أدت إلى مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين أمس الأول، الاثنين.

على جانب آخر، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور عبد الجليل حنجل، إن المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة.

بينما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في شن غارات مكثفة على مناطق الجنوب، لا سيما خان يونس.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب مجازر مروعة وتدمير ممنهج للأحياء السكنية في خان يونس، كما أنه يستمر بمحاصرة النازحين في جامعة الأقصى بـ خان يونس تمهيدا لتهجيرهم نحو رفح.

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