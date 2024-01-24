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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوامر إسرائيلية بالإخلاء.. الأمم المتحدة تكشف حجم المناطق المتضررة في خان يونس

اوامر بإخلاء خان
اوامر بإخلاء خان يونس

كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء عن حجم المناطق المتضررة في خان يونس.

وقد ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر الليلة الماضية أوامر إخلاء جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للفلسطينيين في مناطق مختلفة بخان يونس.

 

وقال التقرير الذي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية إن مساحة المنطقة المتضررة تبلغ حوالي أربع كيلومترات مربعة، ويبلغ عدد سكان المنطقة حوالي 88 ألف نسمة، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 425 ألف نازح، يبحثون عن مأوى في 24 مدرسة، ومؤسسة أخرى.

 

وتشمل المنطقة المتضررة مستشفى ناصر (سعة 475 سريرا)، ومستشفى الأمل (100 سرير)، والمستشفى الأردني (50 سريرا)، وهو ما يمثل حوالي 20 بالمائة من المستشفيات المتبقية التي تعمل جزئياً في جميع أنحاء قطاع غزة، حسب التقرير الذي أشار إلى وجود ثلاث عيادات صحية في المنطقة المتضررة.

وتفيد التقارير بوجود حوالي 18 ألف نازح في مستشفى ناصر، مع وجود عدد غير معروف من النازحين الذين يبحثون عن مأوى في المرافق الصحية الأخرى.

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