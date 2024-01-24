الهلال الأحمر: مصرع 3 نازحين باستهداف إسرائيلي للمقر في خان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بمصرع 3 نازحين وإصابة 2 باستهداف إسرائيلي لمقر الهلال الأحمر في خان يونس.

وذكر مصدر طبي فلسطيني أنه قد ارتقى 50 شهيدا و120 مصابا في قصف إسرائيلي على المناطق الغربية لخان يونس خلال الـ24 ساعة الماضية فقط وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويستمر قتل الأبرياء في غزة المحاصرة إسرائيليا دون رادع، وحتى الامس كانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي وصل إلى إلى 25490 شهيدًا و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفةً أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي استشهد 370 فلسطينيًا في الضفة الغربية.

كما ذكرت الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن أحد أكبر ملاجئها في خان يونس تعرض للقصف أمس وهو ما أدى إلى استشهاد 6 نازحين وإصابة عدد أكبر أثناء القتال في محيطه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.