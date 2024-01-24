حكومة غزة: الاحتلال يحاصر النازحين في خان يونس تمهيدا لتهجيرهم نحو رفح

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في شن غارات مكثفة على مناطق الجنوب لا سيما خان يونس.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له، أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب مجازر مروعة وتدمير ممنهج للأحياء السكنية في خان يونس، كما أنه يستمر بمحاصرة النازحين في جامعة الأقصى بـ خان يونس تمهيدا لتهجيرهم نحو رفح.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن هناك مخاوف من اقتحام قوات الاحتلال لمجمع ناصر الطبي في خان يونس المكتظ بالمرضى والنازحين.

وأوضح المكتب أن سكان شمال قطاع غزة يلجأون إلى أغذية غير صالحة ومخصصة للحيوانات في ظل نفاد الغذاء.

وناشد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأمم المتحدة بضرورة فتح كافة المعابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 32,295 شهيداً ومفقوداً، و63,000 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن هناك 60 ألف سيدة حامل في قطاع غزة، معرضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحيّة.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 161 مسجداً بشكل كلي، و 253 مسجدا بشكل جزئي، و3 كنائس منذ بداية العدوان على قطاع غزة.