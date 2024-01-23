عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصار كامل| الهلال الأحمر الفلسطيني: المداخل والمخارج إلى خان يونس شبه معدومة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور عبد الجليل حنجل، اليوم الثلاثاء، إن المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة في تصريحات له، أنه على المجتمع الدولي التدخل لوقف الجرائم بحق المدنيين في غزة.

وأوضح حنجل أن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرجى بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي أي جسم متحرك.

وأشار إلى أن وضع القطاع الصحي في غزة يزداد سوءا في ظل الحصار المطبق وعدم توفر الإمدادات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية طوقت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد المواجهات الضارية مع عناصر المقاومة الفلسطينية التي أدت إلى مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين أمس الاثنين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إن الفرقة 98 نفذت هجوما واسع النطاق في خان يونس خلال اليوم الماضي.

وأضاف: "أكملت الفرق القتالية من لواء المظليين ولواء جفعاتي واللواء السابع تطويق مدينة خان يونس".

وأوضح أن مقاتلو تشكيل الكوماندوز عمقوا الهجوم في قلب منطقة خان يونس التي تعد بمثابة مركز ثقل لواء يونس التابع لحركة حماس.

انهيار مبنيين.. جيش الاحتلال ينشر تفاصيل مصرع الـ21 جنديا في خان يونس

بعد مصرع 21 جنديا.. القوات الإسرائيلية تطوق خان يونس وتعمق الهجوم |شاهد

الهلال الأحمر غزة قطاع غزة خان يونس المتحدث باسم الهلال الأحمر الاحتلال الاسرائيلي جنوب قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

الرئيس السيسي: مشروع الضبعة يوفر طاقة آمنة ورخيصة ويجنبنا تقلبات الأسعار العالمية

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

موضوعات متعلقة

انهيار مبنيين.. جيش الاحتلال ينشر تفاصيل مصرع الـ21 جنديا في خان يونس

بعد ضربة موجعة لقواته.. جيش الاحتلال يدعو سكان خان يونس للمغادرة فورا

بعد مصرع 21 جنديا.. القوات الإسرائيلية تطوق خان يونس وتعمق الهجوم |شاهد

وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي يعلق على مصرع 21 جنديا في خان يونس

أول تعليق من حماس على مصرع 21 جنديا إسرائيليا في خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع حول مستشفى الأمل في خان يونس خطير للغاية

القسام: طائرات الاحتلال قصفت دبابة إسرائيلية في خان يونس

ترشيحاتنا

سرايا القدس تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الأرواح بمخيمي البريج والمغازي

نتنياهو وجالانت وجانتس .. الثلاثة يتوعدون المقاومة

فتح المجال لـ4 مهاجمين.. نجم الأهلي يشيد بتغييرات فيتوريا بمباراة الرأس الأخضر

روسيا تعلن قصف مرافق الإنتاج العسكري الأوكرانية في كييف وخاركيف

شعر به المواطنون.. زلزال في الأقصر بقوة 4.5 درجة

وزارة الصناعة تنفي دراسة إلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فيديو

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ