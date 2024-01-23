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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار مبنيين.. جيش الاحتلال ينشر تفاصيل مصرع الـ21 جنديا في خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

نشرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية التي قامت بها عناصر المقاومة الفلسطينية في خان يونس، ما أدى إلى مق.تل 21 جنديا إسرائيليا.

وقالت  إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "توجه صباح أمس جنود الاحتياط من اللواء 261 الذين يقومون بالمهام الأمنية في منطقة السياج جنوب قطاع غزة، في مهمة لتفجير المباني في المنطقة العازلة بالقرب من السياج، حيث دخل الجنود مسافة نحو 600 متر من السياج في منطقة مخيم المغازي لتدمير 10 مباني باستخدام الألغام برفقة الفرق الهندسية".

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال: "في نهاية العملية، أطلق عناصر المقاومة الفلسطينية صاروخين من نوع "آر بي جي"، الأول أطلق على دبابة، والثاني على أحد المباني التي كانت تحتوي بالفعل على مواد متفجرة جاهزة للتفجير".

وتابعت: "أدي الانفجار إلى انهيار مبنيين وتحول المكان إلى دمار كامل وبدأت القوات عمليات الإنقاذ وإرسال العديد من القوات إلى مكان الحادث لإجلاء القتلى والمصابين من تحت الأنقاض".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 21 جندياً وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر المقاومة الفلسطينية "حماس" وسط قطاع غزة.

وقالت جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية طوقت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد المواجهات الضارية مع عناصر المقاومة الفلسطينية التي أدت إلى مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين أمس، الاثنين.

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